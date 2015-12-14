بالصور.. افتتاح معرض ريادة الأعمال والوظائف فى كفر الشيخ

افتتحت الدكتورة منى مصطفى يحيى، وكيل وزارة التربية والتعليم فى كفر الشيخ، اليوم الاثنين، معرض ريادة الأعمال والوظائف والذى أقيم فى المدرسة الرسمية للغات فى كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، بحضور وكيل المديرية أحمد موسى بإشراف فوزى الطنوبى مدير مدرسة اللغات، والدكتور محمود رمضان مدير وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، وتنفيذ مؤمن يحيى ومحمد السيد من فريق العمل بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل فى مديرية التربية والتعليم.

ضم المعرض جناحين أحدهما للوظائف وتضمن العمل فى البنك والسوبر ماركت والتعامل مع المستثمرين وإقامة المشروعات بعد دراسة الجدوى ومعرفة أجواء السوق وكيفية التسويق وتحقيق الربح، وتضمن الجناح الثانى أقساما للعمل الصحفى والنجار ومصمم الأزياء والرسام والمصور والموسيقى والشيف والمزارع والمهندس والميكانيكى وصانع الريبوت ومعمل التحاليل وطبيب القلب وطبيب الأسنان وغيرها من الأقسام التى تتيح للتلميذ خبرة حياتية بسوق العمل وأنواع المهن.

وقالت وكيل تعليم كفر الشيخ: إن هذا المعرض يتشرف برعاية كريمة من محافظ كفر الشيخ الدكتور أسامة حمدى، فهو يتبنى دائما الأفكار الجديدة خاصة ما يتعلق بريادة الأعمال والابتكارات الجديدة.

وقالت: أضع شريحة رياض الأطفال والتعليم الأساسى نصب عينى ووجهت بالعمل على إحياء منظومة القيم بدءا من الصغر والعمل على غرسها فى نفوس التلاميذ من خلال الأنشطة التربوية المختلفة، متابعة: أن هذا المعرض يهدف إلى إعلاء قيمة العمل وبيان مكانة الدول التى تعلى هذه القيمة وتأثيرها على اقتصاديات الدولة وعلى المستوى الأخلاقى والاجتماعى.

وأشادت وكيل تعليم كفر الشيخ بالأفكار خلال جلسة التوجيه والإرشاد التى انتهى بها المعرض من خلال عرض داتا شو للمدربين القائمين على المعرض تضمن شرحا لما تم إنجازه، ووجهت الشكر إلى جميع القائمين على هذا المعرض ودعت إلى المزيد من الإنجازات.

وأوضح الدكتور محمود رمضان مدير وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، أن المعرض يساعد التلاميذ اختيار المهنة أو الوظيفة التى يمكنهم القيام بها من خلال محكى مجسم للوظيفة أو المهنة التى سيختارها، والطالب يؤدى دوره دون تدخل من أحد، ويمارس البيع والشراء والتعامل مع البنوك إضافة إلى تعلمه الإرشادات المرورية من خلال محكى الميدان والإشارات المرورية.



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