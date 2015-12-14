بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد قريتى كفر المنشى وحليس

تفقد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قرية كفر المنشى، وبدأ زيارته المفاجئة لها بحضور تنفيذى القرية، الذى ناقش مشاكل الصحة والطرق والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى، والتعليم، واستمع محافظ كفر الشيخ، لعدد من المواطنين أثناء اللقاء.

كما قام محافظ كفر الشيخ، بزيارة مدرسة حليس للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتفقد فيها عدد من الفصول المدرسية، ليطمئن على المستوى التعليمى بالمدرسة، من خلال أسئلته لعدد من الطلاب، وتلاحظ أثناء الزيارة عدم تواجد مدير المدرسة.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، قراراً بإحالة مدير مدرسة "حليس" للتعليم الأساسى للشؤون القانونية بالمحافظة وذلك لتغيبه عن العمل، وسوء النظافة بالمدرسة، وتواجد مياه الصرف الصحى بها .

وكلف "المحافظ"، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بعرض تقرير عن المدرسة نظراً لحالتها المزرية، ورفع مياه الصرف الصحى المتواجدة بهت، وفيما يتعلق بالأعمدة الكهربائية، أعطى محافظ كفر الشيخ، تعليمات لرئيس القرية بتغيير 10 أعمدة كهربائية متهالكة بقرية "المنشى" خلال هذا الأسبوع ورفع تقرير مباشر بإتمام التنفيذ.

كما أعطى محافظ كفر الشيخ، تعليمات لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بفحص مياه قرية "كفرالمنشى" نظراً لشكوى المواطنين من تلوث المياه، مشيراً، أنه فى حال عدم مطابقة مياه الشرب للمواصفات سيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك .

كما أحال محافظ كفر الشيخ، أحد موظفى ديوان عام المحافظة ويدعى "محمد أبو اليزيد" للشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك لانصرافه من العمل بدون إذن .

وفى سياق متصل أصدر محافظ كفر الشيخ، قراراً بإعفاء مدير إدارة كفر الشيخ الصحية، من منصبة وذلك لعدم حضوره المجلس التنفيذى المصغر بقرية كفر المنشى، ولتقصيره فى العمل لعدم فحص مياه قرية "كفر المنشى" نظراً لشكوى المواطنين من تلوث المياه، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



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