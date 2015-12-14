أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد قريتى كفر المنشى وحليس

Google+ Print
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد قريتى كفر المنشى وحليس بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد قريتى كفر المنشى وحليس
تفقد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قرية كفر المنشى، وبدأ زيارته المفاجئة لها بحضور تنفيذى القرية، الذى ناقش مشاكل الصحة والطرق والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى، والتعليم، واستمع محافظ كفر الشيخ، لعدد من المواطنين أثناء اللقاء.

كما قام محافظ كفر الشيخ، بزيارة مدرسة حليس للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتفقد فيها عدد من الفصول المدرسية، ليطمئن على المستوى التعليمى بالمدرسة، من خلال أسئلته لعدد من الطلاب، وتلاحظ أثناء الزيارة عدم تواجد مدير المدرسة.

اليوم السابع -12 -2015

وأصدر محافظ كفر الشيخ، قراراً بإحالة مدير مدرسة "حليس" للتعليم الأساسى للشؤون القانونية بالمحافظة وذلك لتغيبه عن العمل، وسوء النظافة بالمدرسة، وتواجد مياه الصرف الصحى بها .

وكلف "المحافظ"، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بعرض تقرير عن المدرسة نظراً لحالتها المزرية، ورفع مياه الصرف الصحى المتواجدة بهت، وفيما يتعلق بالأعمدة الكهربائية، أعطى محافظ كفر الشيخ، تعليمات لرئيس القرية بتغيير 10 أعمدة كهربائية متهالكة بقرية "المنشى" خلال هذا الأسبوع ورفع تقرير مباشر بإتمام التنفيذ.

اليوم السابع -12 -2015

كما أعطى محافظ كفر الشيخ، تعليمات لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بفحص مياه قرية "كفرالمنشى" نظراً لشكوى المواطنين من تلوث المياه، مشيراً، أنه فى حال عدم مطابقة مياه الشرب للمواصفات سيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك .

كما أحال محافظ كفر الشيخ، أحد موظفى ديوان عام المحافظة ويدعى "محمد أبو اليزيد" للشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك لانصرافه من العمل بدون إذن .

اليوم السابع -12 -2015

وفى سياق متصل أصدر محافظ كفر الشيخ، قراراً بإعفاء مدير إدارة كفر الشيخ الصحية، من منصبة وذلك لعدم حضوره المجلس التنفيذى المصغر بقرية كفر المنشى، ولتقصيره فى العمل لعدم فحص مياه قرية "كفر المنشى" نظراً لشكوى المواطنين من تلوث المياه، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365