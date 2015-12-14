أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وصفات لتبييض الأسنان أهمها الفينو المحروق والعسل

Google+ Print
وصفات لتبييض الأسنان أهمها الفينو المحروق والعسل وصفات لتبييض الأسنان أهمها الفينو المحروق والعسل

الأسنان


>"الشخص بيبان من لون سنانه"، هذه الكلمة نسمعها كثيرًا لتدل على أهمية مظهر الأسنان فى التعبير عن الشخصية، وهو ما يمثل قلقًا لدى من يعانون من إصفرار الأسنان ويسبب الكثير لهم من الإحراج، ويسعون بشتى الطرق للتخلص من هذا اللون، ويذهبون للأطباء لتنظيف وتبيض أسنانهم.

وصفات طبيعية لتبيض الأسنان


>ولكن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التى تساعد على تبييض الأسنان فى المنزل دون الذهاب للطبيب.

لتبيض الأسنان اتبع هذه الوصفات


>وتقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أهم الوصفات الطبيعية التى تساعد على تبييض الأسنان، ومنها:
>1- بكربونات الصودا مع العسل الأبيض،حيث يمكنك دمج ملعقة من كل منهما وغسل الأسنان بها بشكل يومى وستلاحظ الفرق بعد مرور الأسبوع الأول.
>2- الخبز" الفينو" المحروق + العسل الأبيض، فهذه الوصفة مفيدة جدًا لتبيض الأسنان بشكل قوى وسريع، ويمكنك غسلها بشكل يومى بهذه الخلطة وستلاحظ الفرق.
>3- قشر الموز، يمكنك استخدام قشر الموز ودعك الأسنان به وستلاحظ الفرق.
>4- قشر البرتقال، يمكنك تجفيفه، وضع عليه نقاط بسيطة من الماء وغسل الأسنان بها جيدًا وستلاحظ الفرق بشكل سريع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365