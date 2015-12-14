وصفات لتبييض الأسنان أهمها الفينو المحروق والعسل

الأسنان

>"الشخص بيبان من لون سنانه"، هذه الكلمة نسمعها كثيرًا لتدل على أهمية مظهر الأسنان فى التعبير عن الشخصية، وهو ما يمثل قلقًا لدى من يعانون من إصفرار الأسنان ويسبب الكثير لهم من الإحراج، ويسعون بشتى الطرق للتخلص من هذا اللون، ويذهبون للأطباء لتنظيف وتبيض أسنانهم. وصفات طبيعية لتبيض الأسنان

>ولكن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التى تساعد على تبييض الأسنان فى المنزل دون الذهاب للطبيب. لتبيض الأسنان اتبع هذه الوصفات

>وتقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أهم الوصفات الطبيعية التى تساعد على تبييض الأسنان، ومنها:

>1- بكربونات الصودا مع العسل الأبيض،حيث يمكنك دمج ملعقة من كل منهما وغسل الأسنان بها بشكل يومى وستلاحظ الفرق بعد مرور الأسبوع الأول.

>2- الخبز" الفينو" المحروق + العسل الأبيض، فهذه الوصفة مفيدة جدًا لتبيض الأسنان بشكل قوى وسريع، ويمكنك غسلها بشكل يومى بهذه الخلطة وستلاحظ الفرق.

>3- قشر الموز، يمكنك استخدام قشر الموز ودعك الأسنان به وستلاحظ الفرق.

>4- قشر البرتقال، يمكنك تجفيفه، وضع عليه نقاط بسيطة من الماء وغسل الأسنان بها جيدًا وستلاحظ الفرق بشكل سريع.

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شبكةعيونالإخبارية

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