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تعرف على أحدث طرق علاج سرعة القذف

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تعرف على أحدث طرق علاج سرعة القذف تعرف على أحدث طرق علاج سرعة القذف
هى المشكلة الجنسية الأكثر شيوعا التى يواجهها الرجال تحت 40 سنة، ومن المهم أن نفهم الأسباب الجسدية والعاطفية التى تسبب هذا الاضطراب.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “everydayhealth”، عن أحدث طريقتين لعلاج سرعة القذف، وتشمل:

• التنفس العميق يعالج سرعة القذف


>التنفس العميق هو شكل من أشكال التأمل التى يمكن أن تساعد بعض الأحيان فى السيطرة على التوتر الذى يؤدى إلى القذف المبكر.

وأوضح الباحثون أن التنفس القصير يسرع من دقات القلب ويمكن أن يؤدى إلى سرعة القذف، لذلك ينصح بالحصول على خمس ثوانٍ من التنفس العميق أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

• الواقى الذكرى مع البنج الموضعى يؤخران القذف


>أوضح الباحثون أن الواقى الذكرى يعزز النشاط الجنسى ويؤخر الوصول للنشوة الجنسية، لافتين إلى أن دهان المخدر الموضعى على رأس العضو الذكرى مع ارتداء الواقى الذكرى يؤخر القذف لأكثر من خمس دقائق.
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