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لبنان تصدر قرار بالقبض على هانيبال القذافي

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لبنان تصدر قرار بالقبض على هانيبال القذافي لبنان تصدر قرار بالقبض على هانيبال القذافي

هانيبال القذافي

 

قرر المحقق العدلي في لبنان، اصدار قرار بالقبض على هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بتهمة إخفاء معلومات في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا قبل نحو 40 عامًا.

وكانت مصادر أمنية لبنانية، أكدت السبت الماضي، إطلاق سراح هانيبال الذي قد تعرض للاختطاف في منطقة البقاع اللبنانية، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

يذكر أن الصدر شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978، مع رفيقيه محمد يعقوب وعباس بدر الدين، وتحمل السلطات اللبنانية النظام السابق بقيادة القذافي مسؤولية اختفائه.

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