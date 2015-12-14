أوباما صاحب السعادة.. صعد بالاتحاد للمركز الثالث بهدف +90

فاز الاتحاد السكندري على ضيفه طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

أحرز هدف المباراة الوحيد، يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الفريق السكندري حتى نهاية الموسم.

وجاء هدف الفريف الأخضر بالدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، حين استلم أوباما الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى، ليضيف نقاط ثلاث غالية للقلعة السكندرية.

الهدف هو الثالث لأوباما مع الاتحاد السكندري هذا الموسم، وسجل فيهم 3 أهداف، كانوا سببا في جلب 9 نقاط للاتحاد السكندري.

فوز الاتحاد السكندري رفع رصيده للنقطة الـ 13 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة السادسة في المركز الـ 12.