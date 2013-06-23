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أمن أسوان ينفى طلب "نوبى" تخليه عن الجنسية.. ويؤكد لسنا جهة اختصاص

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أمن أسوان ينفى طلب "نوبى" تخليه عن الجنسية.. ويؤكد لسنا جهة اختصاص أمن أسوان ينفى طلب "نوبى" تخليه عن الجنسية.. ويؤكد لسنا جهة اختصاص

نفى مصدر أمنى بمركز شرطة نصر النوبة "رفض ذكر اسمه"، واقعة تحرير أحد المواطنين النوبيين، اليوم السبت، محضراً بالتخلى عن الجنسية المصرية، مشيراً إلى أن أحد المواطنين تقدم سابقاً بمحضر ورفضنا تحرير محضر له، إلا بعد إلحاح منه، وإصرار عرضه على النيابة، لافتاً إلى أن المحضر تم حفظه.

وأوضح المصدر، أن مركز الشرطة ليس مختصاً بمثل هذه القضايا، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة نصحت المواطن باللجوء للقضاء فى حالة مثل هذه الدعاوى نظراً لاختصاصها بقضايا رفع الجنسية أو منحها.

كان عدد من المواقع قد تداولت خبراً عن تحرير مواطن يدعى "محمد.ح.ص" من نصر النوبة أسوان، محضراً للتخلى عن الجنسية المصرية، احتجاجاً على تجاهل المصرية للقضية النوبية.

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مصر 365

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