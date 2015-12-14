قرعة_الأبطال – روما عن مواجهة ريال مدريد: لا نخشى أحدا

(إفي): قال المدير التنفيذي لروما الإيطالي، إيتالو زانزي اليوم أن فريقه "مستعد لاستقبال ريال مدريد وكريستيانو رونالدو" بعد أن أوقعته قرعة دوري الأبطال الأوروبي معه في ثمن النهائي.

واعتبر زانزي أن فريقه يجب عليه أن "يحترم الجميع ولا يخشى أحدا".

وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) "المنافسة في هذه اللحظة مع أي خصم ستكون معقدة، ستكون مواجهة قوية، ولكن كما يحدث دائما، نحن نحترم الجميع ولا نخشى أحدا، لدينا ثقة في حظوظنا بالـ(سيري آ) ودوري الأبطال".

ويأمل زانزي في أن يقف جمهور الفريق الذي احتج على انخفاض مستواه مؤخرا بجانب اللاعبين حيث قال "نحن نحتاج لمؤازرتهم والقرار بين أيديهم".