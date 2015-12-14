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#قرعة_الأبطال – ريال مدريد: تأهلنا مضمون لربع النهائي؟ روما لن يهدي لنا أي شيء

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#قرعة_الأبطال – ريال مدريد: تأهلنا مضمون لربع النهائي؟ روما لن يهدي لنا أي شيء #قرعة_الأبطال – ريال مدريد: تأهلنا مضمون لربع النهائي؟ روما لن يهدي لنا أي شيء

(إفي): قال مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد الإسباني ايميليو بوتراجينيو اليوم إنه لا يوجد "مرشحون" للتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، بعد أن أوقعته القرعة مع روما الإيطالي.

وقال بوتراجينيو: "دوري الأبطال بطولة ذات طابع خاص بالنسبة لريال مدريد، روما فريق تنافسي وسيلعب بحماس مرتفع، إذا ما قلنا أننا الأوفر حظا، ستسير الأمور معنا بصورة سيئة، إنهم فريق إيطالي، ونعرف أنهم لن يهدوا لنا أي شيء".

واعتبر المسئول انه يجب على الفريق أن يكون "منتبها بشدة" في مباراتي الذهاب والإياب للصعود لربع النهائي.

وأكمل بوتراجينيو "أتمنى أن نصل في أفضل حال لفبراير، على أن يكون اللاعبون في أفضل مستوياتهم".

وأردف مدير العلاقات المؤسسية بالنادي "نعرف ما الذي يعنيه خوض 10 دقائق سيئة في ليلة أوروبية، لذا يجب أن نكون في قمة التأهب والثقة، روما فريق له هيبته، وعلينا أن نفي بالتوقعات".

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فيديو اليوم السابع