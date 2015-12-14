قرعة_الأبطال – جارسيا: ريال مدريد هو المرشح للتأهل.. ولكننا مستعدون

(إفي): قال المدير الفني لنادي روما الإيطالي، الفرنسي رودي جارسيا إن ريال مدريد الإسباني هو المرشح للتأهل من مواجهة الفريقين بثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي بعد أن أوقعتهما القرعة معا.

وأشار المدرب إلى أن فريقه في شهر فبراير المقبل حينما يلتقي الفريقان سيكون مستعدا لتقديم كل ما لديه أمام النادي الإسباني.

وقال جارسيا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا): "ريال مدريد هو المرشح، واجهنا برشلونة في مرحلة المجموعات والآن ريال مدريد، ولكن لهذا السبب نحن نتواجد في دوري الأبطال".

وأكمل المدرب "اللاعبون كلهم مستعدون ولديهم رغبة كبيرة في خوض هذه المواجهة".