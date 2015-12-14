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على جمعة: "التصوير الفوتوغرافى" مجرد احتباس ظل وليس محرما

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على جمعة: "التصوير الفوتوغرافى" مجرد احتباس ظل وليس محرما على جمعة: "التصوير الفوتوغرافى" مجرد احتباس ظل وليس محرما
أكد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، أن "التصوير الفوتوغرافى" مجرد احتباس للظل، فينتج عنه ظهور الصورة، ضارباً مثلاً بالمرآة، عندما يقف الشخص أمام المرأة ثم يتم احتباس ظله ويتحرك هو فتظل صورته ظاهرة.

وقال على جمعة خلال حواره ببرنامج "الله أعلم" المذاع عبر شاشة "CBC" أن الشيخ محمد بخيت المطيعى، مفتى الجمهورية حتى عام 1920، قام بتأليف رسالة تحت عنوان "الجواب الشافى فى إباحة التصوير الفوتوغرافى" موضحاً أنه تنبأ وأكد أن التصوير مجرد احتباس ظل.

وأضاف مفتى الديار المصرية السابق: "الصور ليست تمثالا أو معبودا، دى مجرد احتباس ظل، قاعدين نلغبط المصطلحات والوقائع، ويقولوا على الخروف خنزير ويحرموه، قعدنا 200 سنة نحرم القهوة علشان قهوة يعنى خمر، وقعدنا 150 سنة نحرم الصورة، ياخونا اعرفوا حقائق ومناط الشىء، لكن تجيبوا كلمة أنتوا اللى مألفنها من نفسكم، وفى خلل هنا لأن مش احنا اللى اخترعنا الكاميرا، ولو كنا احنا اللى اخترعناها كنا هنعرف أن الصورة احتباس للظل".

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