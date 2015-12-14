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تأجيل مباراة الإنتاج وإنبي بسبب أزمة الاتحاد والجيش

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تأجيل مباراة الإنتاج وإنبي بسبب أزمة الاتحاد والجيش تأجيل مباراة الإنتاج وإنبي بسبب أزمة الاتحاد والجيش

قررت لجنة المسابقات في الدوري المصري برئاسة عامر حسين، تأجيل انطلاقة مباراة فريقي الإنتاج الحربي وإنبي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري لمدة ربع ساعة.

عامر حسين أعلن القرار بتأجيل اللقاء، على خلفية الأزمة التي وقعت قبيل انطلاق مبارراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، فأخرت انطلاقتها.

وكان طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، اعترضوا على عدم استلام مستحقاتهم، ما أدى إلى تأخير انطلاق المباراة.

وتفاديا لعدم تعارض موعد المباراتين، قررت لجنة المسابقات تأجيل المباراة لمدة ربع ساعة، كي يتثنى لهم إذاعة اللقاءين تليفزيونيا.

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فيديو اليوم السابع