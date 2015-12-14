كرة يد - قرعة كأس مصر.. سبورتنج في طريق الزمالك، وسكة الأهلي ' سالكة '

أجريت مراسم قرعة كأس مصر لكرة اليد يوم الأثنين وأسفرت عن طريق صعب نسبيا للزمالك مقارنة بالأهلي منافسه التقليدي.

ويلعب الزمالك بطل إفريقيا مع البنك الأهلي في دور الـ32 يوم 16 فبراير 2016 لبطولة كأس مصر.

وأسفرت القرعة عن تأهل هليوبوليس والأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش وسموحة والأولمبي وبورسعيد إلى دور الـ16 مباشرة.

ويلتقي الزمالك حال عبوره البنك الأهلي مع فريق سبورتنج بطل الكأس وثالث بطولة إفريقيا في دور الـ16.

أما الأهلي فقد تأهل إلى دور الـ16 مباشرة بسبب القرعة.. ويلعب مع الفائز من فريق 6 أكتوبر وتل حوين.

وفي حالة عدم حدوث مفاجآت فإن أصعب مواجهة للأهلي ينتظر أن تكون سموحة في نصف نهائي كأس مصر.

بينما الزمالك يكون في طريقه فريق طلائع الجيش حال عدم حدوث مفاجآت في ربع النهائي.

ويلعب دور الـ32 يوم 16 فبراير ودور الـ16 يوم 22 مارس 2016 ودور الثمانية يوم 12 أبريل بينما نصف النهائي سيكون يوم التاسع من مايو والنهائي ومباراة تحديد المركز الثالث ستكون في اليوم التالي 10 مايو.