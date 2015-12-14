أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كرة يد - قرعة كأس مصر.. سبورتنج في طريق الزمالك، وسكة الأهلي ' سالكة '

Google+ Print
كرة يد - قرعة كأس مصر.. سبورتنج في طريق الزمالك، وسكة الأهلي ' سالكة ' كرة يد - قرعة كأس مصر.. سبورتنج في طريق الزمالك، وسكة الأهلي ' سالكة '

أجريت مراسم قرعة كأس لكرة اليد يوم الأثنين وأسفرت عن طريق صعب نسبيا للزمالك مقارنة بالأهلي منافسه التقليدي.

ويلعب الزمالك بطل إفريقيا مع البنك الأهلي في دور الـ32 يوم 16 فبراير 2016 لبطولة كأس مصر.

وأسفرت القرعة عن تأهل هليوبوليس والأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش وسموحة والأولمبي وبورسعيد إلى دور الـ16 مباشرة.

ويلتقي الزمالك حال عبوره البنك الأهلي مع فريق سبورتنج بطل الكأس وثالث بطولة إفريقيا في دور الـ16.

أما الأهلي فقد تأهل إلى دور الـ16 مباشرة بسبب القرعة.. ويلعب مع الفائز من فريق 6 أكتوبر وتل حوين.

وفي حالة عدم حدوث مفاجآت فإن أصعب مواجهة للأهلي ينتظر أن تكون سموحة في نصف نهائي كأس مصر.

بينما الزمالك يكون في طريقه فريق طلائع الجيش حال عدم حدوث مفاجآت في ربع النهائي.

ويلعب دور الـ32 يوم 16 فبراير ودور الـ16 يوم 22 مارس 2016 ودور الثمانية يوم 12 أبريل بينما نصف النهائي سيكون يوم التاسع من مايو والنهائي ومباراة تحديد المركز الثالث ستكون في اليوم التالي 10 مايو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية