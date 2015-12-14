جمال علام لـ في الجول.. المعترض سيتم إيقافه و5 حكام فقط يكفون لإدارة الدوري

توعد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الحكام المطالبن بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري، تأخر موعد انطلاقها لمدة ربع ساعة بسبب اعتراض الحكام على عدم تقاضي مستحقاتهم مقدما.

وجاء سوء الفهم بسبب عدم علم الحكام بالقرار الجديد والذي ينص على أن الاتحاد المصري هو من يتحمل مستحقات الحكام وليست الأندية كما كان متبعا.

جمال علام قال في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم نتأخر في سداد مستحقات الحكام، وجدولنا اللمستحقات المتأخرة لدفعها في وقت لاحق".

علام أتبع "الحكم الذي سيكرر موقفه ويتسبب في تأخير المباريات مرة أخرى سيتم إيقافه عن إدارة المباريات في بطولة الدوري، والكلام للجميع".

وأتم "محمد حسام كان يدير لجنة الحكام في بطولة الدوري بخمسة حكام فقط ونجح في ذلك، فلن يستطيع أحد لي ذراعنا".