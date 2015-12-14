ماذا قال السيد حمدي بعد انتهاء أزمة حبسه؟

أكد السيد حمدي مهاجم مصر المقاصة أنه مدين كثيرًا لمدربه إيهاب جلال بعد إشراكه في مباراة المقاولون العرب، التي فاز بها الفريق الفيومي 4-1 في الدوري الممتاز.

وقال السيد حمدي عقب المباراة:"ما فعله إيهاب جلال معي، لا يفعله أي مدير فني، وفضل لن أنساه طوال حياتي".

وأضاف عبر قناة TEN"ضمي إلى معسكر الفريق بعد غيابي 4 أيام عن التدريبات، يدل على أن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة للغاية في قدراتي".

وتابع"مشاركتي في مباراة المقاولون أنهى مشكلتي بشكل إيجابي، وإيهاب جلال رمز كبير في نادي المقاصة، فهو مثل أبي".

واختتم مهاجم الأهلي السابق"احتفال لاعبي المقاصة بكل هدف معي ليس متفقًا عليه، فعلاقتي جيدة للغاية بكل اللاعبين بصرف النظر عن مشاركتي في المباريات".

وكان السيد حمدي تم احتجازه 4 أيام على ذمة التحقيقات للتأكد من مدى تعاطيه مواد مخدرة.