بالفيديو.. مدير مدرسة بالغربية يستغل الطلاب لتحميل القمامة على سيارات الحى

استمرار لمسلسل الإهمال داخل المدارس و عدم تقدير المسئولين لقيمة الإنسان و فضيلة العلم، حصلت اليوم السابع علي مقطع فيديو ، يظهر استخدام مدير مدرسة” عثمان بن عفان الابتدائية ” بمجمع مدارس زفتى بمحافظة الغربية، لعدد من طلاب المدرسة التي لم تتعدى اعمارهم الثامني سنوات ، في عمليات جمع وتحميل صناديق القمامة علي إحدى السيارات التابعة لحي زفتى.

و يظهر الفيديو وجود ثلاثة أطفال أعلي عربة جمع القمامة التابعة لحى زفتي ، يتناولون جرادل وصناديق القمامة من عدد آخر من الطلاب ، ليقوموا بفرزها داخل السيارة، دون تدخل من عمال النظافة المسئولين عن المدرسة

وقال شهود عيان أنهم حاولوا أكثر من مرة مطالبة مدير المدرسة بالامتناع عن استخدام الطلاب في جمع وتحميل القمامة ، منعا لتعرض أحد منهم لمكروه أو عدوى قد تهدد حياة الاطفال او تصيبهم بأمراض مزمنة، الا أنهم فوجئوا بتجاهل مدير المدرسة لهذا المطلب.