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ضبط 6 آلاف عبوة مستحضرات تجميل وأعشاب طبية مجهولة المصدر بأكتوبر

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ضبط 6 آلاف عبوة مستحضرات تجميل وأعشاب طبية مجهولة المصدر بأكتوبر ضبط 6 آلاف عبوة مستحضرات تجميل وأعشاب طبية مجهولة المصدر بأكتوبر
ضبط رجال شرطة بالجيزة، صاحب شركة غير مرخصة للاستيراد و التصدير وبحوزته 5980 عبوة مستحضرات تجميل و اعشاب طبية بدون بيانات و غير مسلجة بوزارة الصحة.

كانت مباحث شرطة التموين تلقت معلومات تتهم صاحب الشركة بحيازة كميات من مستحضرات التجميل وقيامه بعمل تركيبات دون عليها "علاج آلام المفاصل والعظام - منشطات جنسية".

وبمداهمة الشركة ضبطت قوة مالكها وبحوزته 5980 عبوة مستحضرات تجميل وأعشاب طبية خالية من أى بيانات، وأفاد تقرير بأنها تضر بصحة المستهلكين، وأوصت لجنة مختصة بإعدامها.
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مصر 365

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