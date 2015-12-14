ضبط 6 آلاف عبوة مستحضرات تجميل وأعشاب طبية مجهولة المصدر بأكتوبر

ضبط رجال شرطة التموين بالجيزة، صاحب شركة غير مرخصة للاستيراد و التصدير وبحوزته 5980 عبوة مستحضرات تجميل و اعشاب طبية بدون بيانات و غير مسلجة بوزارة الصحة.

كانت مباحث شرطة التموين تلقت معلومات تتهم صاحب الشركة بحيازة كميات من مستحضرات التجميل وقيامه بعمل تركيبات دون عليها "علاج آلام المفاصل والعظام - منشطات جنسية".

وبمداهمة الشركة ضبطت قوة مالكها وبحوزته 5980 عبوة مستحضرات تجميل وأعشاب طبية خالية من أى بيانات، وأفاد تقرير بأنها تضر بصحة المستهلكين، وأوصت لجنة مختصة بإعدامها.

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