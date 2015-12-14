ضبط 6 آلاف عبوة مستحضرات تجميل وأعشاب طبية مجهولة المصدر بأكتوبر

ضبط رجال شرطة التموين بالجيزة، صاحب شركة غير مرخصة للاستيراد و التصدير وبحوزته 5980 عبوة مستحضرات تجميل و اعشاب طبية بدون بيانات و غير مسلجة بوزارة الصحة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبمداهمة الشركة ضبطت قوة مالكها وبحوزته 5980 عبوة مستحضرات تجميل وأعشاب طبية خالية من أى بيانات، وأفاد تقرير بأنها تضر بصحة المستهلكين، وأوصت لجنة مختصة بإعدامها.
كانت مباحث شرطة التموين تلقت معلومات تتهم صاحب الشركة بحيازة كميات من مستحضرات التجميل وقيامه بعمل تركيبات دون عليها "علاج آلام المفاصل والعظام - منشطات جنسية".
وبمداهمة الشركة ضبطت قوة مالكها وبحوزته 5980 عبوة مستحضرات تجميل وأعشاب طبية خالية من أى بيانات، وأفاد تقرير بأنها تضر بصحة المستهلكين، وأوصت لجنة مختصة بإعدامها.
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