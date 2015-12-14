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30 ديسمبر.. نظر الاستئناف على حكم حبس متظاهرى ذكرى "محمد محمود"

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30 ديسمبر.. نظر الاستئناف على حكم حبس متظاهرى ذكرى "محمد محمود" 30 ديسمبر.. نظر الاستئناف على حكم حبس متظاهرى ذكرى "محمد محمود"
حددت النيابة العامة، جلسة 30 ديسمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن الأربعة متهمين الصادر ضدهم حكم بالحبس سنتين، لاتهامهم بالتظاهر أمام منزل جابر صلاح "جيكا" بالتزامن مع ذكرى أحداث محمد محمود.

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين وهم كل من: كريم خالد فتحى، وأحمد محمد سعيد، ومصطفى إبراهيم محمد، ومحمد عبد الحميد محمد، باستئناف أمام نيابة عابدين لإلغاء حكم أول درجة الصادر بإدانة موكليهم.

ويواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم التظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتجمهر، والبلطجة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بالتزامن مع ذكرى أحداث محمد محمود يوم 19 نوفمبر الماضى.
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