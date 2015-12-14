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براءة محام من تهمة مقاومة السلطات وتهريب مسجون فى الجيزة

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براءة محام من تهمة مقاومة السلطات وتهريب مسجون فى الجيزة براءة محام من تهمة مقاومة السلطات وتهريب مسجون فى الجيزة
قضت الدائرة الـ22 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد حلاوة، وعضوية حمادة الصاوى، ومحمد الجميل، ببراءة المحامى شادى ماجد سعد زغلول من التهمة المسندة إليه بمقاومة السلطات وحمل ضابط بغير حق عن الامتناع عن القيام بمهام عمله، و تهريب متهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد حررت المحضر رقم 7167 لسنة 2013 كلى جنوب الجيزة ضد المحامى ماجد سعد، لاتهامه بأنه استعمل القوة والعنف مع موظف عام بغرض حمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وأنه هرب المتهم "على.س.ح" الذى تم القبض عليه مؤخراً لاتهامه فى قضية مواد مخدرة.

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مصر 365