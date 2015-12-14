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10 فبراير .. الحكم على أنس الفقى فى اتهامه بالكسب غير المشروع

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10 فبراير .. الحكم على أنس الفقى فى اتهامه بالكسب غير المشروع 10 فبراير .. الحكم على أنس الفقى فى اتهامه بالكسب غير المشروع

>حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز اليوم جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم على انس الفقي وزير الاعلام الاسبق في اتهامه بالكسب غير المشروع.

كانت محكمة أول درجه عاقبت الفقى بالسجن عام واحد وتغريمه 1.8 مليون جنيه ووقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وبالطعن قررت محكمة النقض اعادة محاكمة المتهم أمام دائرة أخرى.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع الفقى للمحاكمة بتهمة تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله ،على نحو يمثل جريمة كسب غير مشروع مستغلا نفوذه .
>و ذكر قرار الاتهام أن المتهم حقق كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه،من سنة 2002 وحتى 2011، وهى الفترة التى شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرا الإعلام.

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مصر 365