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تأجيل محاكمة 104 متهمين فى أحداث عنف بولاق أبو العلا لـ21 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 104 متهمين فى أحداث عنف بولاق أبو العلا لـ21 ديسمبر تأجيل محاكمة 104 متهمين فى أحداث عنف بولاق أبو العلا لـ21 ديسمبر
أجلت الدائرة 11 إرهاب منذ قليل برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى محاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا،عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، إلى جلسة 21 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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