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ضبط 40 طن "كلاوى" فاسدة داخل شركة استيراد سلع غذائية بالقاهرة

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ضبط 40 طن "كلاوى" فاسدة داخل شركة استيراد سلع غذائية بالقاهرة ضبط 40 طن "كلاوى" فاسدة داخل شركة استيراد سلع غذائية بالقاهرة
القت مباحث و التجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب شركة لاستيراد السلع الغذائية و بحوزته 40 طن كلاوى غير صالحة للاستخدام الادمى.

البداية كانت بتلقى مباحث التموين معلومات تتهم صاحب الشركة بتجميع كلاوى مجهولة المصدر داخل كراتين .
>وبمداهمته القت قوة القبض عليه وضبطت فى الشركة 40 طن "كلاوى" منتهية الصلاحية منذ 30 أكتوبر الماضى وغير صالحة للإستهلاك وتظهر عليها علامات الفساد والتلف فأوصت لجنة الطب البيطرى بإعدامها وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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