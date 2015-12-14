ضبط 96 طن مستلزمات فاسدة لحلوى المولد النبوى بالقليوبية

القت مباحث الادارة العامة لشرطة التموين برئاسة اللواء محمود العشيرى القبض على صاحب مصنع بحوزته 96 طن مستلزمات انتاج حلوى المولد النبوى غير صالحة للاستهلاك قبل بيعها بالقليوبية

كانت معلومات وردت لضباط المباحث تتهم مسئول مصنع غير مرخص ولا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية بإنتاج حلوى المولد النبوى مستخدمًا رواكد الأعوام السابقة بإعادة تدويرها وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات جديدة بأسماء وعلامات تجارية غير معروفة .

عقب تقنين الإجراءات القانونية داهمت قوة المصنع وضبطت 94 طن و330 كيلو مستلزمات حلوى المولد " سمسية، ملبن، وفولية ، جلوكوز، سكر ، مسلى، لبن بودرة " بدون بيانات إضافة الى طن و704 حلوى جاهزة وماكينات و28 اسطوانة بوتجاز كبيرة الحجم.

>وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد بان المضبوطات غير صالحة للاستخدام الادمى وأوصت بإعدامها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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