أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 96 طن مستلزمات فاسدة لحلوى المولد النبوى بالقليوبية

Google+ Print
ضبط 96 طن مستلزمات فاسدة لحلوى المولد النبوى بالقليوبية ضبط 96 طن مستلزمات فاسدة لحلوى المولد النبوى بالقليوبية
القت مباحث الادارة العامة لشرطة برئاسة اللواء محمود العشيرى القبض على صاحب مصنع بحوزته 96 طن مستلزمات انتاج حلوى المولد النبوى غير صالحة للاستهلاك قبل بيعها بالقليوبية

كانت معلومات وردت لضباط المباحث تتهم مسئول مصنع غير مرخص ولا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية بإنتاج حلوى المولد النبوى مستخدمًا رواكد الأعوام السابقة بإعادة تدويرها وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات جديدة بأسماء وعلامات تجارية غير معروفة .

عقب تقنين الإجراءات القانونية داهمت قوة المصنع وضبطت 94 طن و330 كيلو مستلزمات حلوى المولد " سمسية، ملبن، وفولية ، جلوكوز، سكر ، مسلى، لبن بودرة " بدون بيانات إضافة الى طن و704 حلوى جاهزة وماكينات و28 اسطوانة بوتجاز كبيرة الحجم.
>وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد بان المضبوطات غير صالحة للاستخدام الادمى وأوصت بإعدامها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد