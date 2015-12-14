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ضبط صاحب محطة وقود بحوزته 15 ألف لتر سولار مخلوط بالمياه بالقاهرة

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ضبط صاحب محطة وقود بحوزته 15 ألف لتر سولار مخلوط بالمياه بالقاهرة ضبط صاحب محطة وقود بحوزته 15 ألف لتر سولار مخلوط بالمياه بالقاهرة
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة من إلقاء القبض على صاحب محطة وقود بحيازته 15 ألف لتر سولار مخلوط بالمياه، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت شرطة مباحث التموين بالقاهرة معلومات تفيد بقيام مالك محطة وقود بتجميع كميات كبيرة من السولار، ويقوم بتزويدها وخلطها بالمياه ويبيعها لقائدى المركبات المختلفة بهدف الاتجار وكسب مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط صاحب المحطة وبحيازته 15303 لترات سولار مخلوط بالمياه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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مصر 365

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