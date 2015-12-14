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ماذا قال الشهيد الكتبي في آخر مكالمة هاتفية مع أسرته؟

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ماذا قال الشهيد الكتبي في آخر مكالمة هاتفية مع أسرته؟ ماذا قال الشهيد الكتبي في آخر مكالمة هاتفية مع أسرته؟

عبرت عائلة الشهيد سلطان بن هويدن الكتبي عن فخرها بابنها الشهيد، الذي ارتقى اليوم الاثنين خلال تأديته واجبه الوطني ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ، لافتين إلى أن "عزاءهم بمصابهم الجلل أن الشهيد ضحى بنفسه دفاعاً عن الحق، وفي سبيل الوحدة العربية وخدمة لوطنه".

وأكد حمد سالم بن هويدن الكتبي ابن أخ الشهيد، في تصريحات لموقع  24 الإخباري، أن "آخر مكالمة هاتفية كانت مع الشهيد مساء أمس الأحد، تحدث خلالها مع والدته وزوجته واطمأن عليهما وعلى أبنائه وأشقائه وعائلته، وقال إنه سوف يعود إلى أرض الوطن قريباً، وكانت معنوياته مرتفعة وطلب أن ندعو له، مؤكداً أنه لن يتوانى عن خدمة وطنه".

ولفت حمد إلى أن عمه في منتصف العقد الرابع، ولديه 7 أبناء منهم 3 من الذكور و4 بنات"، مشيراً إلى أن "الشهيد رحمه الله كان بشوش الوجه متفائلاً بالحياة، يعامل الجميع بطيب قلب، كما كان يتمتع بصفات وأخلاق حميدة وكان حريصاً على صلة الرحم والتواصل مع الآخرين".

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