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مفيد شهاب يظهر بندوة عن الإرهاب ويؤكد: الضربات الاستابقية ضد التطرف مشروعة

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مفيد شهاب يظهر بندوة عن الإرهاب ويؤكد: الضربات الاستابقية ضد التطرف مشروعة مفيد شهاب يظهر بندوة عن الإرهاب ويؤكد: الضربات الاستابقية ضد التطرف مشروعة
قال الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن العمليات الإرهابية حاولت اقتطاع أرض سيناء التى ناضلنا لأجلها لكن قواتنا المسلحة الباسلة تصدت لهم.

وأضاف شهاب خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية للقانون الدولى، أن الإرهاب أصبح مخططا دوليا يحاول أن يعيد العالم لأيام الجاهلية، حيث يسود العنف كلغة حوار فى ظل الجهود الدولية لمراعاة حقوق الإنسان .

وأشار شهاب إلى أن الحرب الاستباقية مشروعة من وجهة النظر الوطنية ومن وجهة نظر القانون الدولى وفقا للقاعدة التى تقول أن كل ما يحقق الأمن والخير للمجتمع فأنه مشروع.

واختتم قائلا "الشعب هو السيد والأمن هو الأساس الذى تبنى عليه القوانين الدولية والمحلية لهذا فإن الحرب الاستباقية التى تقوم بها هى من صميم تحقيق مصلحة الشعب" .


>- مفيد شهاب يظهر فى ندوة تناقش مواجهة الإرهاب فى سيناء

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