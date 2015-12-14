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على جمعة: موضع جثمان النبى أفضل من العرش والكعبة بإجماع المسلمين

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على جمعة: موضع جثمان النبى أفضل من العرش والكعبة بإجماع المسلمين على جمعة: موضع جثمان النبى أفضل من العرش والكعبة بإجماع المسلمين
قال الدكتور على جمعه، مفتى الديار المصرية السابق، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرًا مثلنا، هو بشر وكان يوحى إليه، ويجب أن نكون مؤدبين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو معصوم وحجة، وجثمانه الشريف أفضل كائن فى الكون، واتفق المسلمون بالإجماع، حسبما قال الشيخ الباجورى، أن موضع قبر النبى وجثمانه أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل الكائنات، وربنا اصطفاه والفضلية من الله وحدة لا شريك له.

وأضاف جمعه عبر برنامجه "والله أعلم" المذاع على فضائية cbc، قائلاً: "سيدنا الرسول بشر أه يعنى لو حد جرحه هينزل منه دم لونه أحمر وليس ماء أو دم أزرق، إنما يوحى إليه، كما قال الرسول إنى أبات عند ربى يطعمنى ويسقين، يعنى ينام عيناه ولا ينام قلبه، وبوابات قلبه الاثنين واحدة مفتوحة على الله والأخرى على الناس مفتوحين على طول، وسيدنا الرسول عظيم الشأن، وصخرة الكونين".

- بالفيديو.. على جمعة: لن يحل مشكلة الشيعة وبقية المسلمين إلا أهل مصر

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