أسعار النفط تهوى للجلسة السابعة على التوالي وتسجل أدني مستوياتها منذ 2008

انخفضت أسعار النفط للجلسة السابعة على التوالي، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ 2008، بسبب مخاوف متنامية من تفاقم تخمة النفط العالمية في الشهور المقبلة وسط حرب أسعار بين المنتجين الرئيسيين.

وانخفض خام برنت 3.4 في المئة إلى أقل من 37 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 11 عامًا، “ديسمبر 2008″ وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5 في المئة إلى أقل من 35 دولارا للبرميل.

وجرى تداول برنت بسعر يزيد أقل من 50 سنتًا عن المستويات المتدنية التي سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، حين وصل إلى 36.20 دولار للبرميل. وكان أقل سعر لخام غرب تكساس الوسيط أثناء الأزمة المالية هو 32.40 دولار وسجله في ديسمبر كانون الأول 2008.

وتهبط أسعار الخامين بشكل يومي منذ أن تخلت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في الرابع من ديسمبرعن سقف إنتاجها. وهبط الخامان خلال جلسات التعامل الست الماضية أكثر من 13 %. و التي تضخ كميات تقترب من مستويات قياسية منذ العام الماضي في محاولة لإخراج منتجين ذوي تكلفة أعلى من السوق مثل شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

ومتوقع أن يدخل معروض جديد إلى السوق مطلع العام المقبل فيما تستعد إيران لزيادة الإنتاج فور رفع العقوبات عنها كما هو متوقع بعد اتفاق يوليو بخصوص برنامجها النووي المثير للخلاف.

وقالت شركة “بي.إم.آي” للأبحاث في مذكرة “كل الإنتاج الجديد سيخصص للصادرات، وستتمكن إيران من زيادة صادراتها من النفط الخام والمكثفات بحد أقصى 700 ألف برميل بحلول نهاية 2016.