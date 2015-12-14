محافظ دمياط يتفقد أعمال تدبيش الأجزاء المنهارة بجسر ترعة الهرنة

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أعمال تدبيش الأجزاء المنهارة بجسر ترعة الهرنة طريق فارسكور الغنيمة تفتيش السرو، حيث شهد المحافظ عملية معالجة انهيار الطريق وتدبيش الجسر، بما يتفق ومستوى طبان الطريق وأحداث التوسعة والتأمين الكافى للطريق والمارة.

وكان المحافظ سبق وأن وجه بسرعة تدبيش الطريق فى زيارته التفقدية لقرية تفتيش السرو والعمل على توفير الحماية والأمان للطريق، وذلك قبل عدة أسابيع، كما وجه المحافظ باستكمال أعمال التدبيش بطريق الروضة عقب انتهاء من أعمال طريق الهرنة.