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انقطاع خدمة الإنترنت عن المشتركين بسنترال السنبلاوين لمدة أسبوع

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انقطاع خدمة الإنترنت عن المشتركين بسنترال السنبلاوين لمدة أسبوع انقطاع خدمة الإنترنت عن المشتركين بسنترال السنبلاوين لمدة أسبوع
سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة ومركز السنبلاوين بعد انقطاع خدمة الإنترنت عن المشتركين منذ أسبوع.

يقول أحمد السيد - أحد المواطنين - إنه اشترك فى خدمة الإنترنت مع شركة "تى إى داتا" وفوجئ منذ أسبوع بانقطاع الخدمة، فتقدم للشركة بشكوى فأكدوا أن هناك عطلا فى الأجهزة، وسيتم العمل على حله سريعا، واستمر الوضع لأكثر من أسبوع دون حل.

من جانبها تقدمت منى عبد العزيز - من أبناء السنبلاوين - بشكوى عاجلة بعد توقف الخدمة عن العمل فردت الشركة بأن البرنامج متوقف ولا يمكن تلقى الشكوى الآن، ويجب إعادة الاتصال فى وقت آخر، واستمر ذلك لمدة يوم، وفى اليوم التالى تقدمت منى بشكوى فردت الشركة بأن أقصى مدة لإصلاح العطل 5 أيام، وبعد مرور أسبوع دون حل للمشكلة أعادت الاتصال مرة ثانية، فأخبروها بأنهم لا يعلمون موعد إصلاح العطل، لأنه فى الأجهزة بالسنترال الرئيسى.

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