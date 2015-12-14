"تربية رياضية" تفوز بكأس جامعة سوهاج فى الكرة الخماسية

شهد الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاثنين، اللقاء النهائى لبطولة كرة القدم الخماسية اليوم بين فريقى كلية التربية الرياضية وكلية الهندسة على أرض ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، وفاز فريق "تربية رياضية" بهدفين مقابل لا شىء.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، والدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محروس محمود، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة ولفيف من عمداء الكليات المختلفة.

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تدعم جميع الأنشطة الطلابية وتحث الطلاب على المشاركة فيها، مشيراً إلى أهمية اللقاءات الرياضية بين الطلاب فى تربية الأجيال التربية السليمة رياضيا وفكريا، واستثمار طاقات الشباب فى بناء عقولهم وأجسادهم بشكل علمى.

جدير بالذكر، أن محافظ سوهاج شارك فى تسليم الجوائز للفائزين حيث فازت كلية التربية الرياضية بكأس المركز الأول بينما حصلت كلية الهندسة على كأس المركز الثانى وحصلت كلية الصيدلة على كأس المركز الثالث، بينما حصلت كلية الآداب على المركز الرابع.

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