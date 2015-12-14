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محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع محطة لمعالجة الصرف الصحى بالقنطرة غرب

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محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع محطة لمعالجة الصرف الصحى بالقنطرة غرب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع محطة لمعالجة الصرف الصحى بالقنطرة غرب
قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وأرنست دورونج المنسق العام ورئيس برنامج مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الألمانية "G.I.Z"، بزيارة ميدانية لمنطقة عزبة "الجزيرة" التابعة لقرية الرياح بمركز ومدينة القنطرة غرب، استقبله خلالها مواطنو وأهالى المنطقة بفرحة عارمة لاهتمام المحافظ والمسئولين بالمناطق المحرومة، لمتابعة بدء إنشاء مشروع صرف صحى متكامل للمنطقة، يشمل إنشاء محطة معالجة بالإضافة إلى الشبكة الكاملة بتكلفة تجاوز 5.5 مليون جنيه.

وحضر العميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والدكتور إسماعيل الباز رئيس مشروع التنمية المستدامة بالأردن، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الصرف الصحى للقرى والمناطق المحرومة، وفى إطار اتفاقيات التعاون المشترك فيما بين جمهورية العربية والحكومة الألمانية وإسهاماتها فى دعم وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال تمويل الاتحاد الأوروبى.

وكان محافظ الإسماعيلية قد استقبل ممثلى وفد الوكالة الألمانية بديوان عام المحافظة، وعقد مؤتمرا موسعا بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير المساعد، وخلال المؤتمر تم بحث ومناقشة آليات تنفيذ المشروع بالكامل ثم قام المحافظ ومرافقوه من القيادات وممثلى الجانب الألمانى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وكافة الجهات المعنية بزيارة الوقع على الطبيعة، وقد أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع فى موعد أقصاه منتصف شهر فبراير القادم 2016 لخدمة أهالى ومواطنى المنطقة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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