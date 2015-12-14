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بالصور.. محافظ كفر الشيخ: الانتخابات البرلمانية لا تفرز الأصلح دائما

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ: الانتخابات البرلمانية لا تفرز الأصلح دائما بالصور.. محافظ كفر الشيخ: الانتخابات البرلمانية لا تفرز الأصلح دائما
قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، إنه علينا أن نصلح الخلل الذى رأيناه فى الانتخابات البرلمانية، وبعضنا غير راضٍ عما أفرزته الانتخابات، لأنها لا تفرز الأصلح دائمًا.

وأضاف حمدى أثناء افتتاح، الدورة التدريبية لقادة المحليات، اليوم الاثنين، والذى تنظمها مؤسسة القادة والمجلس المصرى للقيادات الشبابية: لقد وافقت على رعاية تلك الدورة لإيمانى بأهمية الشباب ومكانتهم، وتأهيلهم وتعريفهم بأهمية المحليات.

وأكد المحافظ، أن هناك العديد من الشباب عزفوا عن الترشح فى الانتخابات البرلمانية، وعلى شباب كفر الشيخ أن يفتخروا بوصول نسبة التصويت إلى 36%، لتحتل المحافظة المركز الثانى على مستوى الجمهورية.

وقال المحافظ ، إن الهدف من الدورة إعداد كوادر شبابية، قادرة على تحمل المسئولية وخوض انتخابات المحليات، بالإضافة لتعريف الناخبين باختيار من يمثلهم، وتعقد الدورة بداية من اليوم الاثنين 14 ديسمبر وحتى 17 من الشهر الجارى، بقاعة سينما الجمهورية بحضور 500 شاب وفتاة.

جاء ذلك بحضور أساتذة جامعات فى علم الإدارة والمحليات والتنمية البشرية والقانون والإعلام والأمن القومى، من بينهم الدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة، والمجلس المصرى عضو الهيئة الاستشارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بالإضافة لـ 500 شاب وفتاة من جميع مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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