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حمزة وشاهين وأثار الحكيم فى مؤتمر ببلبيس للحشد ليوم 30 يونيو

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حمزة وشاهين وأثار الحكيم فى مؤتمر ببلبيس للحشد ليوم 30 يونيو حمزة وشاهين وأثار الحكيم فى مؤتمر ببلبيس للحشد ليوم 30 يونيو

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية منذ قليل مسيرة حاشدة خرجت من ميدان باتا بوسط المدينة، إلى الشارع الجديد وذلك بعد انتهاء المؤتمر الحاشد الذى دعا إليه التيار الشعبى بالمدينة، بموقف الزقازيق للحشد ليوم 30 يونيه.

حضر المؤتمر المهندس ممدوح حمزة ويحيى القزاز والفنانة آثار الحكيم ومظهر شاهين.

ودعا جميع الحضور أهالى مدينة بلبيس إلى النزول فى مختلف الميادين والشوارع يوم 30 يونيه لمشاركة المواطنين فى تظاهراتهم السلمية للمطالبة بإسقاط نظام الإخوان ورحيل الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

وتحدث ممدوح حمزة عن مرحلة ما بعد الإخوان فى حالة سقوطهم والانتقال لدولة مدنية مستقلة قائلا: إن فى حاجة لنظام ينبع من متطلبات الشعب المصرى ورؤيته للمستقبل فى تحقيق الثورة والحفاظ على تراث الأمة المصرية.

ودعا مظهر شاهين أهالى مدينة بلبيس بالخروج يوم 30 يونيه القادم إلى المؤسسات الحكومية ومنع دخول أى موظف إخوانى بها.

وقالت الفنانة آثار الحكيم إن شرعية الرئيس سقطت بالدعوة إلى نزول جميع الشعب إلى الميادين فى يوم 30 يونيه للمطالبة برحيل نظام الإخوان.

وخلال المؤتمر هتف المشاركون بالعديد من الهتافات المعادية لحكم المرشد والرئيس.

وخرج المشاركون فى مسيرة حاشدة تدعو جميع أهالى المدينة للنزول يوم 30 يونيه والانضمام لصفوف المتظاهرين للمطالبة برحيل النظام.

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