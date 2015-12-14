«ONA» تكشف أسماء إعلامية لامعة في طريقها لـ «ماسبيرو».. وكمال والحصري الأقرب

كتبت:إنجي لطفي

كشفت مصادر لوكالة «ONA» أن الإعلامي أسامة كمال والإعلامية إيمان الحصري في طريقهم للتعاقد علي برنامج «توك شو» ماسبيرو موضحة أن بقية الأسماء الأخري مثل:الإعلامي جمال عنايت والإعلامية أماني الخياط والإعلامي يوسف الحسيني لم يتم حسمها بشكل نهائي حيث أنها مازالت في مرحلة المفاوضات ولم يتم تأكيد تقديمها للبرنامج حتي الأن.

وأضافت المصادر أن الاسم المقترح للبرنامج بشكل مبدئي «البيت الكبير»، ويذاع البرنامج يومياً في تمام الساعة العاشرة مساءاً علي مدار 7 أيام علي أن يتم تخصيص يومي الخميس والجمعة للحلقات الفنية.

وأكدت المصادر أن التلفزيون لم يحسم بشكل نهائي ماذا كان كل إعلامي سيأتي بفريق عمله أم لا.

وكشفت المصادر عن موعد بث برنامج «البيت الكبير»سيكون 31 ديسمبر المقبل تزامناً باحتفالية رأس السنة الجديدة حيث سيتم الاحتفال علي الهواء مباشرة.

ومن المعروف أن البرنامج سيتم بثه من ستديو «المقطم»، وقد تم الانتهاء من الديكورات الخاصة بالبرنامج، كما ستتولي شركة «بلاك أند وايت» إنتاج البرنامج والتي يملكها ياسر سليم.