فوائد الترمس أهمها علاج القولون العصبى

فوائد الترمس كثيرة

فوائد الترمس للقولون العصبى

فوائد الترمس لا حصر لها، فيعتبره المصريون "تسالى" بين الوجبات، ونوع من "النأنأة"، فهو يحتوى على عناصر وفيتامينات كثيرة تجعل فوائد الترمس للجسم والصحة بشكل عام أهمية خاصة، ولمرضى القولون العصبى بشكل خاص.>الترمس له الكثير من الفوائد الصحية وبشكل خاص يوضح الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الغذاء مدى أهميته بشكل خاص لمرضى القولون العصبى، وفوائد الترمس متنوعة للأعراض المرضية الكثيرة التى تصاحب نوبات القولون كالإمساك والألم بالبطن وغيرها.>وأوضح الدكتور مروان سالم، أن فوائد الترمس مذهلة فى علاج القولون العصبى، حيث إنه يتميز بما يحتويه من ألياف بكم هائل، قد تصل نسبتها إلى 36% من حجمه الصغير، وفوائد هذه الألياف تكمن فى قدرتها على التخلص من الإمساك الناتج عن التهاب القولون، كما تعمل على تنظيف المعدة تمامًا من شوائبها، كما أن فوائد الترمس تكمن فى قدرته على تنشيط عملية الهضم التى تتأثر كثيرًا بالتهاب القولون.

وتابع الباحث فى الغذاء معددًا فوائد الترمس للقولون، أنه يساعد أيضا على نمو البكتيريا النافعة فى المعدة، كما يساعد على تحسين امتصاص سكر الدم، وبالتالى العمل على خفضه ومعادلته، كما أن فوائد الترمس لا تقف عند هذا الحد، بل أنه يعمل على خفض نسب الكولستيرول فى الدم، كما يعتبر مصدرًا مهمًا للبروتين الصحى الذى يحتاجه الجسم، لذا ينصح الأطباء بتناول الترمس بين الوجبات كأفضل التسالى الصحية على الإطلاق، مع ضرورة تقليل نسبة الملح فيه بغسله بالمياه جيدًا حتى لا يسبب مشكلات صحية، وتتم الاستفادة القصوى من فوائده وهضمه السهل.