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مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب عملات نقدية مخبأة داخل "كيكة"

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مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب عملات نقدية مخبأة داخل "كيكة" مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب عملات نقدية مخبأة داخل "كيكة"
تمكنت شرطة أمن الموانئ بمطار برج العرب الدولى من إحباط محاولة تهريب أموال نقدية، مع مسافر مصرى على خطوط طيران الدوحة القطرية.

حيث تمكن قوات الأمن من ضبط الراكب "أ.ف.أ" مواليد 10/6/1986 تاجر موبايلات ومقيم مركز نبروه الدقهلية قبل سفره على خطوط الطيران القطرية فى طريقه للدوحة فى الرحلة رقم 1318 مساء اليوم، وبحوزته 110 آلاف ريال سعودى و5805 جنيهات مصرية، وذلك خلال مروره على جهاز"الأكس راى" وتفتيش ضباط المطار.

وتبين أنه كان يخبأ النقود داخل اليد الحديدية للحقائب، وداخل "كيك" وعملات نقدية أخرى ملفوفة داخل السجائر بدلا من التبغ.


>- جمارك برج العرب تحبط تهريب كمية من النقد الأجنبى
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