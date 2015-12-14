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وزير الاستثمار السوداني: نسعى لزيادة الشراكة الاقتصادية مع مصر

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وزير الاستثمار السوداني: نسعى لزيادة الشراكة الاقتصادية مع مصر وزير الاستثمار السوداني: نسعى لزيادة الشراكة الاقتصادية مع مصر

أكد وزير الاستثمار السوداني المدثر عبد الرحمن، إنه سعيد بالمشاركة في مؤتمر “المنتدى المصري السودانى للاستثمار” المقرر عقده غداً  الثلاثاء، لزيادة فرص الاستثمار بين السودان ومصر.

وأكد عبد الرحمن، في تصريحات صحفية عقب وصوله مطار القاهرة، أن توجه الخرطوم هو زيادة الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين الدولتين خاصة في مجال الانتاج الحيواني والزراعي، مشيرا إلي العلاقات التاريخية القوية التي تربط بين الشعبين.

ونوه إلى أن حجم الاستثمار المصري في السودان يتجاوز 2.3 مليون دولار، متمركزة في مجال الانتاج الصناعي والحيواني، مؤكدا أن بلاده اتخذت عدة إجراءات لتشجيع الاستثمار؛ عن طريق وضع حزمة من الإعفاءات الجمركية والضربية ووضع إجراءات ميسرة للمسثمرين، لافتا إلى الاتفقات السابقة الموقعة بين البلدين والتي تتيح سهولة الاستثمار.

بدوره، قال رئيس مجلس الأعمال المصري الشرق أفريقي مصطفى الأحول – عقب استقبالة الوزير السودانى بالمطار – إن السودان تعتمد بشكل كبير على الأمطار، وأنها دعت منذ فترة طويلة للاستثمار في مشروعات الاستصلاح الزراعي.. لكن الحكومات المصرية السابقة لم تتخذ أي إجراءات في هذا الصدد، في حين قامت دول مثل إيران والهند والصين وتركيا في استغلال تلك الاستثمارات.

وأشار الأحول إلى أن مجلس الأعمال المصري أنشأ مبادرة تجارية واقتصادية وأسس “الشركة المصرية الأفريقية للاستثمار والتنمية” شارك بها بنك مصر والبنك الأهلي وبعض المسثمرين.

ولفت إلى أن مجلس الأعمال المصري الشرق أفريقي دعا وزير الاسثمار السوداني لدعم الاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى أن من ضمن إنجازات المجلس إنشاء خط ملاحي ووضع خطط لنظام الري في السودان بحيث يوفر كميات كبيرة من المياه.

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