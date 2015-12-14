الحكومة الألمانية تتفق على اصدار بطاقة هوية موحدة للاجئيين

أعلنت الحكومة الألمانية، الاتفاق على إصدار بطاقة هوية موحدة لجميع اللاجئين في البلاد بدءاً من العام المقبل، ويتزامن ذلك مع قرار تخزين جميع بيانات اللاجئين وطالبي اللجوء في قاعدة بيانات موحدة ومركزية.

ومع مطلع العام القادم، ستقوم ألمانيا بتسجيل بيانات جميع اللاجئين القادمين إليها وحفظها في قاعدة بيانات مركزية، وذلك لتسهيل وصول جميع الهيئات التي تتعامل مع اللاجئين إلى معلوماتهم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأسط، إن ما سيتم حفظه هو “باقة واسعة النطاق من البيانات” حول اللاجئ، تتضمن البيانات الشخصية وبصمات الأصابع، بالإضافة إلى معلومات حول الأطفال المرافقين والديانة والوضع الصحي والمؤهل المهني أو الوظيفي.

وطبقا لبيانات صحفية فستتمكن كل هيئة تتعامل مع اللاجئين، مثل المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أو مكاتب شؤون الأجانب أو وكالات التشغيل الحكومية أو مكاتب الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الشرطة وحرس الحدود، من الوصول إلى تلك البيانات، ويستثنى من حق الوصول إلى هذه البيانات جهاز المخابرات الداخلي (هيئة حماية الدستور).