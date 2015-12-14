فوز كلية ​تربية رياضية بكأس بطولة جامعة سوهاج في الكرة الخماسية

شهد الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه، رئيس جامعة سوهاج، اللقاء النهائي لبطولة كرة القدم الخماسية اليوم بين فريقي كلية التربية الرياضية وكلية الهندسة على أرض ملاعب المدينة الجامعة للطالبات، بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محروس محمود عميد كلية التربية الرياضية والدكتور احمد قاسم عميد كلية الهندسة ولفيف من عمداء الكليات المختلفة.

وكان رئيس الجامعة قد شهد نهائي بطولة الجامعة في الكرة الخماسية، حيث فازت كلية التربية الرياضية على كلية الهندسة بهدفين مقابل لا شيء.

وأكد نور الدين أن الجامعة تدعم جميع الأنشطة الطلابية وتحث الطلاب على المشاركة فيها، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات الرياضية بين الطلاب في تربية الأجيال التربية السليمة رياضيًا وفكريًا، واستثمار طاقات الشباب في بناء عقولهم وأجسادهم بشكل علمي.

وشارك محافظ سوهاج في تسليم الجوائز للفائزين، حيث فازت كلية التربية الرياضية بكأس المركز الأول، بينما حصلت كلية الهندسة على كأس المركز الثاني وحصلت كلية الصيدلة على كأس المركز الثالث، بينما حصلت كلية الآداب على المركز الرابع.