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بورسعيد تودع الجندي محمد صبري شهيد سيناء

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بورسعيد تودع الجندي محمد صبري شهيد سيناء بورسعيد تودع الجندي محمد صبري شهيد سيناء

بورسعيد تودع ابنها الجندي محمد صبري شهيد سيناء اليوم

ودع أبناء بورسعيد بعد ظهر اليوم في جنازة عسكرية مهيبة الشهيد المجند محمد صبرى عبدالعال، 21 عامًا، من قوات التأمين بالجيش الثاني بالعريش والذي استشهد بعد إصابته برصاص مسلحين مجهولين أثناء وجوده بخدمته فى منطقة الخروبة الأمنى غرب مدينة العريش بشمال سيناء على الطريق الدولى المؤدى لمدينة رفح.
> قد تقدم الجنازة التي خرجت من مسجد لطفي بك شبارة بحي الشرق اللوا ء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد و اللواء محمود الديب مدير امن بزرسعيد و قيادات الجيش الثاني و أعضاء الكتلة البرلمامنية لمحافظةبورسعيد و عديد من قيادات المحافظة و اسرة الشهيد .

وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الارهاب و ما تتعرض له يوميا من قنص لابناءها في اعريش .

و قال والد الشهيد “إن القلب ليحزن و العين لتدمع لفراقة و لكن عزائي أنه شهيدا عند الله لان قتل غدرا” مضيفاً ”كان فلذة قلبي و سندي”

سارت الجنازة إلى مثواه الاخيرة ، ووجه المحافظ و مدير الامن التعازي و سيحضرا مساء اليوم سرادق العزاء الذي سيقام بمنطقة بنك الاسكان بحي الضواحي .

المراسل:جمال نوفل

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