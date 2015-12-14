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كامل الوزير ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مشروع «سهل بركة» تمهيدًا لزيارة الرئيس

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كامل الوزير ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مشروع «سهل بركة» تمهيدًا لزيارة الرئيس كامل الوزير ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مشروع «سهل بركة» تمهيدًا لزيارة الرئيس

زيارة تفقدية لمشروع سهل بركة

 

تفقد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة، لتفقد أحدث مواقف تنفيذ المشروع بمنطقتي الفرافرة القديمة في سهلى بركة وقروين، وفى منطقة الفرافرة الجديدة بسهل عين دالة، تمهيدًا لإعلان الانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع، بعد أن تم الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال المشروع تمهيدا لزيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح خلال الفترة المقبلة لاطلاق إشارة البدء في تسليم المشروع للمنتفعين وشباب الخريجين.

استهدفت الزيارة متابعة موقف الآبار الجوفية التي تم الانتهاء منها بواقع 85 بئرًا بمنطقتي سهل بركة وسهل قروين، وجارٍ تنفيذ أعمال 10 آبار أخرى، كما تم تفقد مشروع القرى الجديدة كأولى نواة للمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء 3 قرى لصالح شباب الخريجين، حيث تم الانتهاء من البنية التحتية لها تمهيدًا لتسليمها للشباب لاستزراع 10 آلاف فدان.

 

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