رئيس مدينة صدفا بأسيوط يحيل 38 عاملاً بالوحدات الصحية للتحقيق

أحال محمد فرغلى رئيس مركز ومدينة صدفا 38 من العاملين للتحقيق، لعدم انضباطهم فى العمل، والتغيب أثناء مرور لجنة متابعة ميدانية على الوحدات الصحية لمراجعة سجلات الحضور والإنصراف وبيان مدى الإنضباط بناءً على تعليمات محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان رئيس المدينة قد قام من خلال لجنة المتابعة بالمرور اليوم الاثنين على الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، وتبين تغيب 38 موظفاً وعاملاً عن العمل فتم كتابة مذكرة بشأنهم واحالتهم جميعآ للتحقيق.