جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لريادة الأعمال لأبناء المحافظة

نظمت جامعة المنيا ورشة عمل للشباب من سن 18 إلى 30 عاما لأبناء المحافظة، استمرت يومين وذلك خلال مبادرة مؤسسة جامعة النيل لريادة الأعمال المجتمعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لتشجيع الشباب على التفكير الريادى والإبداعى.

جاء ذلك بحضورالدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة، وتضمنت الورشة التركيز على ريادة الأعمال المجتمعية وذلك للمساهمة فى حل المشكلات وتحسين البيئة المجتمعية والمساهمة فى زيادة دخل الأسرة ورفع مستواها المعيشى.

وصرح الدكتور أبو المجد بأنه حضر الدورة 50 شابًا وفتاة تفاعلوا بشكل إيجابى، واقترحوا العديد من المشاريع غير التقليدية التى تخدم المجتمع.