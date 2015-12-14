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تحصيل غرامات تأخير 7% للمتعاملين مع أراضى جهاز البحيرات المرة فى فايد

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تحصيل غرامات تأخير 7% للمتعاملين مع أراضى جهاز البحيرات المرة فى فايد تحصيل غرامات تأخير 7% للمتعاملين مع أراضى جهاز البحيرات المرة فى فايد
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه أصدر تعليمات لجهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة بفايد بسرعة تسديد المستحقات المالية، ودفع نسبة غرامات التأخير لدى المتعاملين مع أراضي الجهاز 300 جنيه للمتر الواحد، حسب تقديرات وزارة المالية بنحو 7% وضرورة تسوية مستحقات الجهاز.

وكان عدد من أهالى عزب البلابسة العرب وأبو راضى السواحل التابعين لقرية هاويس سرا بيوم ومركز ومدينة فايد، تضرروا من جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة بفايد من امتناعه عن تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، و تعليمات الوزير المحافظ بتسوية مستحقات الجهاز لدى المتعاملين مع الجهاز فى أسرع وقت ممكن .

وقام محافظ الاسماعيلية بإحالة شكوى المواطنين للشئون القانونية لدراستها وتكليف جهاز البحيرات المرة بعدم الامتناع عن تسوية مستحقات الجهاز وتحصيل غرامات التأخير بنسبة7 %.
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