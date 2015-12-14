محافظ دمياط يتفقد تركيب المرافق الخدمية بطريق على الصياد

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الاثنين، أعمال تركيب وتأسيس المرافق الخدمية بالجزء المتبقى من الرصف أمام منطقة على الصياد، تمهيدا لبدء الأعمال واستكمال الطريق الذى يبدأ من سد دمياط وحتى دوران محطة القطار بالبر الغربى لمدينة دمياط بطول 2.7 كم.

وشهد المحافظ عملية تأمين وزرع المرافق وكذلك تغطية المغذى الرئيسى للمرور الزراعى المتقاطع مع الطريق بالمنطقة، ووجه بتنفيذ باستخدام بعد هندسى جديد (box section) لضمان أقصى حماية وأمان للمرور والطريق.

كما شهد المحافظ عملية زرع مواسير خط المياه الرئيسى بمواسير PVC الأكثر أمانا وكذلك تنسيق باقى المرافق الخدمية قبل البدء فى أعمال الرصف.

والتقى المحافظ بأهالى المنطقة واستمع إلى شكواهم ووعد بحلها، مؤكدا أن هذا الطريق يعد أحد المحاور الرئيسية والاستراتيجية للارتقاء بمدينة دمياط ورفع المعاناة والزحام عن كاهل مركز المدينة بالإضافة إلى خدمة المواطنين المتجهين إلى مدينة رأس البر عبر سد دمياط.

وأضاف المحافظ أن هذا الطريق سيوفر "كورنيش جديد" على شاطئ نهر النيل يعد متنفسا طبيعيا مفتوحا أمام المواطنين من خلال وضع تصور عام لتنسيق الطريق والكورنيش الجديد بما يحافظ على الطابع الجمالى والتاريخى لمدينة دمياط التى تحتضن نهايات مصب نهر النيل الخالد.