رئيس جامعة دمياط يلتقى أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بكلية التربية

التقى الدكتور رمضان الطنطاوي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الاثنين، بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بكلية التربية، وذلك في حضور ممدوح نعمة الله ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عفت الطناوي، القائم بأعمال عميد الكلية و وكلاء الكلية، وذلك في إطار التواصل مع كافة وحدات الجامعة للرد على كافة الاستفسارات وتوضيح بعض الأمور التي قد تكون غير واضحة المعالم لأعضاء الجامعة بكافة أطيافهم.

وتم مناقشة العديد من الملفات خلال اللقاء، ورداً على استفسار أحد الحضور عن تدعيم الجهاز الإداري نظراً للعجز الموجود بالكلية، قال رئيس الجامعة إنه سيتم الإعلان عن عدد (45) وظيفة خلال المسابقة التي سيقوم بتنظيمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهر يناير على مستوى الجمهورية، كما أوضح أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دعم الجامعة بعدد (30) محاميا خلال الأشهر المنقضية، وتم توزيع عدد (2) محامٍ على كل كلية بالإضافة للمدن الجامعية والإدارة العامة للجامعة.

كما تم مناقشة ما يثار على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من بعض الأمور بالجامعة، حيث أكد رئيس الجامعة على قناعته بحرية النشر والصحافة الذي ينص عليه الدستور، ولكن ليس من المنطق الرد على الشائعات التي تعمل على تغيير مسار رؤية إدارة الجامعة والانشغال بالرد على تلك الأمور التي ليس لها أي أساس من الصحة، خاصة بعد إنجاز العديد من الملفات والتي يأتي علي رأسها ملف الإنشاءات الجامعة بحرم الجامعة الجديد التي شهدت تقدماً ملحوظاً خلال العام الحالي، وملفات أخري شهدت تطوراً ملحوظاً أيضاً مثل استكمال تعيين القيادات الأكاديمية والتعيينات الإدارية، وتنفيذ الخطة الثلاثية 2014 - 2016، كما أكد أن هناك جهات رقابية تقوم بأعمال الرقابة المختلفة سواء المالية أو الإدارية والتي من شأنها تصيح المسار حال وجود أي أخطاء تستلزم ذلك.

وبخصوص إنشاءات الجامعة، أكد رئيس الجامعة على أنه تم الانتهاء من إجراءات الاستفادة من الخطة الاستثمارية للإنشاءات الجامعية بنسبة 65% من إجمالي مبلغ 92 مليون جنيه تم تخصيصهم للإنشاءات الجامعة للعام المالي 2015-2016، ويعد ذلك إنجازا على أرض الواقع سيستشعره كافة أطراف الجامعة قريباً جداً مع قرب الانتهاء من تشطيبات المرحلة الأولى التي تستوعب عشرة آلاف طالب وطالب، وتتسع لـ 79 مكتب لأعضاء هيئة التدريس.

وعن تعيينات المعيدين، وأكد رئيس الجامعة أن تعيينات المعيدين تتم وفقاً للخطة الثلاثية التي وافق عليها مجلسي القسم والكلية، ولا يجرؤ أي مسئول مهما كان منصبه على تغيير تلك الخطة التي يتم تنفيذها بكل حيادية وشفافية، وبعد مراجعة دقيقة، كما أكد أنه لا توجد محاباة أو وساطة تخص هذا الشأن، وما يتم من إجراءات تعيينات أو ندب سواء للسادة أعضاء هيئة التدريس أو الجهاز الإداري تتم وفقاً للمصلحة العامة، وبما يحقق أهداف ورؤية ورسالة الجامعة.

وفي نهاية اللقاء، أكد رئيس الجامعة على ضرورة التواصل مع إدارة الجامعة وتقديم المقترحات التي تصب في مصلحة الجامعة للعمل على النهوض بها بين الجامعات المصرية.



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