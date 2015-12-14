أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح منفذا لبيع السلع الأساسية بمدينة فايد

Google+ Print
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح منفذا لبيع السلع الأساسية بمدينة فايد بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح منفذا لبيع السلع الأساسية بمدينة فايد
افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، أول منفذ دائم لبيع السلع الأساسية والاستهلاكية بمركز ومدينة فايد، بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز والمدينة ومديرية ، ويضم المنفذ جميع أصناف الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والسلع التموينية وجميع المنتجات الغذائية ومواد البقالة، وتباع جميع المعروضات بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية بنسب تتراوح مابين 25 إلى 30% .

ورافق المحافظ فى الافتتاح، المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، وأشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد، وحسن الجاويش وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته على ضرورة تكثيف وتضافر الجهود من جميع أجهزة الدولة للعمل على توفير السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة لغلاء وارتفاع الأسعار.

ويعد هذا المنفذ الثانى بمراكز ومدن المحافظة خارج العاصمة الإسماعيلية ويجرى حاليا الإعداد والتجهيز لاستكمال فتح عدد من المنافذ بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة التى تغطى المحافظة بالكامل والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد