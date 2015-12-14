بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح منفذا لبيع السلع الأساسية بمدينة فايد

افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، أول منفذ دائم لبيع السلع الأساسية والاستهلاكية بمركز ومدينة فايد، بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز والمدينة ومديرية التموين ، ويضم المنفذ جميع أصناف الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والسلع التموينية وجميع المنتجات الغذائية ومواد البقالة، وتباع جميع المعروضات بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية بنسب تتراوح مابين 25 إلى 30% .

ورافق المحافظ فى الافتتاح، المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، وأشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد، وحسن الجاويش وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته على ضرورة تكثيف وتضافر الجهود من جميع أجهزة الدولة للعمل على توفير السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة لغلاء وارتفاع الأسعار.

ويعد هذا المنفذ الثانى بمراكز ومدن المحافظة خارج العاصمة الإسماعيلية ويجرى حاليا الإعداد والتجهيز لاستكمال فتح عدد من المنافذ بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة التى تغطى المحافظة بالكامل والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية.



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