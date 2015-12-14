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المقاصة يحكم قبضته على الصدارة برباعية جميلة في المقاولون

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المقاصة يحكم قبضته على الصدارة برباعية جميلة في المقاولون المقاصة يحكم قبضته على الصدارة برباعية جميلة في المقاولون

واصل للمقاصة انتصاراته في الدوري الممتاز، مطيحا بالمقاولون العرب بنتيجة 4-1 في الجولة الثامنة ليواصل انفراده بالصدارة.

ورفع المقاصة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن الداخلية الوصيف الذي لعب مباراتين أقل.

سجل أهداف المقاصة عمرو بركات في الدقيقة 4، ومحمد أبو المجد في الدقيقة 55، ومحمد جابر في الدقيقة 70، ونانا بوكو في الدقيقة 73.

فيما سجل هدف المقاولون العرب هدفه عن طريق شريف أشرف في الدقيقة 17.

وشارك السيد حمدي مهاجم المقاصة كبديل في الدقيقة 81، بعدما أخلت النيابة سبيله بدون كفالة يوم الأحد، حيث تم القبض عليه يوم الخميس يقود سيارة بدون لوح معدنية وبحوزته أقراص مخدرة وفقا لما جاء بالمحضر.

ونال طارق العشري خسارته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد طارق العشري، بعدما تعادل أمام غزل المحلة ثم فاز على المقاولون العرب.

ويقبع الذئاب في المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.

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