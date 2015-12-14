"الصحة" تطلق مبادرة لتخفيض أسعار "142" دواءً

اطلقت وزارة الصحة مبادرتها السادسة لتخفيض أسعار الادوية المبتكرة والمصنعة عالميا بالتعاون والتنسيق مع كبريات الشركات الدوائية العالمية المصنعة للأدوية المبتكرة ومن المقرر تطبيقها في أول يناير المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بين وزارة الصحة ورؤساء ومدراء الشركات الدوائية العالمية وممثلي المصانع المحلية والوكلاء المعتمدين لهذه الشركات الدوائية بالدولة وقرابة 100 من المسؤولين والمعنيين والخبراء في مجال القطاع الدوائي.

وأشار الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة إلى أن الوزارة اجتمعت مع شركائها الاستراتيجيين من الشركات الدوائية العالمية والاقليمية والمحلية لإطلاق المبادرة السادسة والتي تنبع عن الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية العالمية والاقليمية التي اختارت الامارات مقرا اقليميا لها لدول شرق الاوسط وشمال افريقيا ليست فقط لتأسيس مكاتبها الاقليمية التي تتواجد بها من 100 الى 500 موظف لكل شركة بل وصلت الى انها اسست المخزون اللوجستي لها في العديد من المطارات والمناطق الحرة بالدولة لدعم دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا من دولة الامارات.

وعبر عن فخر الوزارة بالثقة الغالية من الشركات العالمية والاقليمية وحرصها على أن تؤسس مكاتبها الاقليمية ومخزونها اللوجستي في دولة الامارات وهذا لم يتحقق الا بوجود الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لحكومة الامارات والبنية التحتية التي وفرتها دولة امارات باستقطاب هذه الشركات وتوسيع نقاط عملها في امارات الدولة.

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> واشاد د. الاميري بالدور الفعال والتجاوب الايجابي للشركات العالمية للدواء مع مبادرات وزارة الصحة في تخفيض اسعار الادوية خلال المرحلة السابقة التي تم خلالها تطبيق 5 مبادرات لتخفيض اسعار الادوية مشيرا إلى أن هذا التعاون المثمر الايجابي اسفر عن ايجابيات عديدة تعود بالمنفعة على المرضى بشكل اساسي وخاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والامراض الفيروسية والامراض العصبية والقلب والسرطانات حيث يحتاج المريض الى العلاج الدوائي اما طوال حياته او لفترات طويلة.

واكد د. الاميري أن المبادرة السادسة تختص ب 142 صنفا دوائيا من الادوية المبتكرة تتولى صناعتها 22 شركة من كبريات الشركات العالمية المصنعة للدواء في كل من اوروبا وامريكا واستراليا مشيرا الى ان نظام تخفيض اسعار الادوية والية تطبيق المبادرة تتركز على المبادرة الطوعية من قبل الشركات في تخفيض الاسعار بنسب متفاوتة مما يجعل من سعر الدواء في الامارات أقل سعر خليجيا او موازيا لأقل سعر خليجي او اكثر بقليل بما يتماشى ويتناسب مع استثمارات الشركات العالمية في الإمارات ودعم استثماراتها.

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